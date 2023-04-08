TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Wanda Nara krizi! Mauro Icardi ve ayrılık...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli forvet geçtiğimiz günlerde futbol hayatına sarı kırmızılı takımda devam etmek istediğini açıklamıştı. Ancak transferde kötü bir haber geldi. Aslan, Icardi transferinde Wanda Nara engeline takılabilir. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 06:40