Yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferlerle bizzat ilgilendiren Erden Timur, Okan Buruk'un ısrarlar istediği Fransız futbolcu İngiltere'ye gidip transfer şartlarını öğrenecek. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un Icardi'nin aksine hareketli ve güçlü bir oyuncu istemesinin ardından listeye Premier Lig'de oynayan isim girdi.
Transfer sihirbazı olarak gösterilen Erden Timur'un bu noktada düğmeye bastığı ve Okan Buruk'un istediği oyuncu için İngiltere'ye gidip şartları öğreneceği iddia edildi.