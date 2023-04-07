TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Di Maria müjdesi!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Bu yıl yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, dünyaca ünlü futbolcu Di Maria için girişimlere başlamıştı. Cimbom'a, Arjantinli oyuncunun transferinde müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 19:24