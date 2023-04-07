Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 28. haftayı bay geçecek.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Di Maria müjdesi!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Bu yıl yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, dünyaca ünlü futbolcu Di Maria için girişimlere başlamıştı. Cimbom'a, Arjantinli oyuncunun transferinde müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Maç fazlasıyla rakibinin 9 puan önünde yer alan Aslan, Türkiye Kupası'na veda etti.
Şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.