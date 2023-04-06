GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Transferde 3 rakip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezon sonunda hücum hattında büyük bir yapılanmaya gidecek. Sarı-kırmızılılarda kiralık Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in mukaveleleri sona ererken, yerlerine ise gelecek isimler bakılmaya başlandı. Cimbom kulübüyle sözleşmesi sona erecek yıldız ismi gündemine alırken, transferde ise 3 rakip birden çıktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)