Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29'uncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve geniş alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

