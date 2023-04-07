Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve geniş alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29'uncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.04.2023- 20:24
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.