Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Listede 3 isim var...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında oldukça önemli adımlar atan Galatasaray'da yeni sezon bombaları şimdiden planlanmış gibi gözüküyor. Transferlerle bizzat ilgilenen Erden Timur bu noktada gündem 3 futbolcuyu aldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluğa koşarken bir yandan da yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'da bu nokta 3 isim ön plana çıktı.