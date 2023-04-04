Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.04.2023- 20:35
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30'da NEF Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.