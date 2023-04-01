Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olduğu haftada kazanıp kayıp yaşamak istemiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, takımla özel olarak konuşarak konsantrasyon çağrısında bulundu. İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de milli aranın sona ermesinin ardından lider G.Saray Nef Stadı'nda seyircisinin karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 20.30'da başlayacak mücadelede, ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Bu sezon 25 maç yapan Cimbom, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, en yakın takipçisi F.Bahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

DERBİYİ RAHAT İZLEYECEK

G.Saray, ligde son olarak çıktığı Konyaspor deplasmanında 2-1'lik mağlubiyet almıştı. Aslan'ın bu yenilgiyle 15 maçlık namağlup serisi son bulmuştu. Bugün Adana Demirspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Okan Buruk'lu G.Saray'ın tek hedefi kazanarak yeni bir seri başlatmak. Cimbom aynı zamanda en yakın takipçisi F.Bahçe'nin yarın çıkacağı Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek istiyor. G.Saray'da uzun süredir kadroda olmayan Mertens de Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönüyor. 5 Şubat'ta Trabzonspor karşısında sakatlanan Belçikalı oyuncunun bugün ilk 11'de olması bekleniyor.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Mert, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Ndiaye.

14'E 2 ÜSTÜN

G.Saray ile Adana Demirspor, 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 37 maçta sarı-kırmızılılar 19, mavilacivertliler 9 galibiyet aldı. İstanbul'da yapılan 18 maçta Galatasaray'ın 14'e 2 üstünlüğü var.

NELSSON DÖNÜYOR

Sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, formasına kavuşacak. 25. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Danimarkalı savunmacı, Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti. Bu sezon kadronun bankosu olan Nelsson'un, Adana Demirspor maçında formasını devralacak.

BERKAN KADRODA YOK

Berkan Kutlu, cezası nedeniyle bugün Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Konuk ekipte de Younes Belhanda'nın cezası bulunuyor. Faslı oyuncu, eski takımı G.Saray'a karşı sahada olamayacak.

3 OYUNCU SINIRA GELDİ

A.Demirspor mücadelesine sarı- kırmızılılarda üç oyuncu kart sınırında çıkacak. Bu sezon üç sarı kartı bulunan Mauro İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Öte yandan sarıkırmızılılar, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek. 14 Nisan Cuma günü Nef Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

11

Ligde evinde 11 haftadır kaybetmeyen Aslan, son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini Giresunspor'a karşı yaşayan Cimbom, ardından 11 maçın 10'unu aldı. 1'i berabere bitti.