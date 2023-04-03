Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Flaş Dries Mertens iddiası! "Ayrılık..."
Galatasaray'ın 35 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Napoli'den ayrılan yıldız oyuncu sarı kırmızılılarla anlaşma sağlamıştı. Belçikalı futbolcunun transferine dair flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Cimbom, Belçikalı futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
35 yaşındaki isim bu sezon sarı kırmızılı forma altında 23 maça çıktı.