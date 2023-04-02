Genç sağ bek Sacha Boey, sezon başında kadro dışı kalmış ve kamp kadrosunda yer almamıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Sacha Boey için birçok takım devreye girdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenin ardından Sacha Boey'dan ilginç bir itiraf geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Buna rağmen verilen ilk şansı çok iyi kullandı ve bir daha formayı bırakmadı.
Sağ bekte gösterdiği performansla bölgesinin vazgeçilmezi oldu.