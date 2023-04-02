"Sonra Dubois ve benim mevkiimde görev yapan diğer oyuncu sakatlandı. İlk maçtan iki gün önce beni idmana geri getirdiler. Bir gün önce 11'de oynayacağımı söylediler. Sonrasında bir daha 11'den çıkmadım" şeklinde konuştu.