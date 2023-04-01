Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 2-0 ile geçti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmadan sonra konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Maçın genelinde sıkıntımız sonlandırmaktı. Özellikle sağ tarafı çok net şekilde kullandık ama bir türlü oyuncularımızı ceza sahası içinde buluşturamadık. Maç, genel olarak bizim kontrolümüzde gitse de rakibimizin de pozisyonları vardı.

Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayakları kırılması gerekiyor kırmızı kart için?

Açıklama bekliyorum. Bu pozisyonlarla ilgili aydınlanalım. Geçen hafta sesimizi çıkarmadık. Bu hafta yine aynı şey. Artık konuşmak zorundayız.