Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Erden Timur konuştu!
Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Erden Timur konuştu. Timur, hakem hataları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 23:42
İŞTE TİMUR'UN SÖZLERİ:
Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Mağlup olunca konuşuyorsunuz deniyordu.
10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR deevreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor. Yartıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Ryan Donk'un pozisyonu var.
Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir
Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız.