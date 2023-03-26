Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Bakü'de Karabağ ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Dostluk maçını G.Saray, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin (p) golleriyle 2-1 kazandı. Bu maçtan elde edilen tüm gelirler, depremzedelere bağışlanacak.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Bakü'de Karabağ ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 87'de Mauro Icardi (p) kaydederken; Karabağ bu gole 40. dakikada Redon Cica'yla karşılık verdi.

Karabağ maça, "Ramazanov, Medvedec, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica." ilk 11'iyle başladı.

Cimbom ise, "Okan, Dubois, Ross, Kaan, Emre, Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis." ilk 11'yle sahaya çıktı.

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.

Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.

"Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.