Son olarak Simge Sağın ile takipleşmesi olay olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor.
Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest! Sosyal medyadan paylaştı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'den kayınvalidesine jest geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arjantinli, kayınvalidesinin doğum gününü kutladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.03.2023- 12:16
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincinin ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasının stadyumda çalması ve ikili arasında sosyal medyada yaşanan etkileşim olay olmuştu.
Arjantinli golcü, Wanda Nara'nın annesine dikkat çeken bir jest yaptı.