Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğu kovalıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juan Mata'ya şok! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Juan Mata ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, oynadığı maçlarda istenen performansı gösteremeyen İspanyol futbolcuya kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Aslan, gelecek sene planlarını da yapmaya başladı.