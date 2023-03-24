Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom için büyük hüsran! 18 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sezon başından sürpriz transferler yaparak adından çokca bahsettirmişti. Birçok başarıya imza atan sarı-kırmızılılar bu sefer keşke dedirtecek olaya imza attı. 18 milyon Euro'nun ucundan döndüler. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, iki isim arasında kalmıştı.
Galatasaray'ın 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir bekleneni veremedi.