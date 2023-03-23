Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.
GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın ocak ayında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir açıklama geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri George Gardi İtalyan basınına konuştu. Menajer Gardi, Zaniolo'nun Cimbom'a transferinde Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da büyük ses getiren bu transfer için oyuncunun kulübü Roma'ya, 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro ödeyeceğini duyurmuştu.
Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin ise Roma'ya verileceği açıklanmıştı.