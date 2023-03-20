Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lorenzo Insigne bombası!
Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in gelmesinin ardından önemli isimleri kadrosuna katan Aslan, haziran ayında da hamlelerine devam edecek. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Dries Mertens'in eski takım arkadaşı Lorenzo Insigne için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom'da sezon sonunda flaş isimler kadroya katılabilir.