TRANSFER HABERİ: Galatasaray o futbolcuya takım arıyor! Florya'da çok mutsuz

TRANSFER HABERİ: Galatasaray o futbolcuya takım arıyor! Florya'da çok mutsuz

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, sezon başında kadroya katılan ancak çok az forma şansı bulan o isimle ayrılık noktasına gelindi. Cimbom, yaz transfer döneminde önemli bir bütçe ayırdığı o yıldıza takım aramaya başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 09:30