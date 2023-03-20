Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray o futbolcuya takım arıyor! Florya'da çok mutsuz
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, sezon başında kadroya katılan ancak çok az forma şansı bulan o isimle ayrılık noktasına gelindi. Cimbom, yaz transfer döneminde önemli bir bütçe ayırdığı o yıldıza takım aramaya başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.