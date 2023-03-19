Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'dan yeni bir atak daha geldi.
Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! İşte transfer radarına giren isim
Galatasaray transfer haberi: Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılardan yeni bir atak daha geldi. İşte Cimbom'un transfer radarına takılan sol bek... (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılı Yönetim gelecek sezon planlamasına şimdiden başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen sol kanat oyuncusu Angelino ile yakından ilgilendiği iddia edildi.