Galatasaray'ın Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık tarihi galibiyet serisi Konya deplasmanında sona erdi.
Galatasaray'da büyük kenetlenme! Konyaspor maçı sonrası...
Süper Lig'in 26. haftasında Konya deplasmanından mağlup dönen Galatasaray'da camia kenetlenmiş durumda. İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, taraftarın 'Şampiyonluk' tezahüratı ile karşılandı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık tarihi galibiyet serisi Konya deplasmanında sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım Rashica'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu durum üzüntü yaratsa da Galatasaray camiasının daha da kenetlenmesini sağladı.