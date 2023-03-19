Galatasaray orta sahası, Mertens'in yokluğunda tel tel dökülüyor.
Galatasaray'da Mertens aranıyor! 2 maçta...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda önce Kasımpaşa daha sonra da Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Mertens'in eksikliği sahaya yansıdı. Belçikalı oyuncunun performansı adeta oynamadığı maçların ardından bir kez daha ortaya çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray orta sahası, Mertens'in yokluğunda tel tel dökülüyor.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı.
Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı.