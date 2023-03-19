Galatasaray'da Mertens aranıyor! 2 maçta...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda önce Kasımpaşa daha sonra da Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Mertens'in eksikliği sahaya yansıdı. Belçikalı oyuncunun performansı adeta oynamadığı maçların ardından bir kez daha ortaya çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2023- 09:47