Süper Lig'de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan gözdağı! O isimler uyarılacak...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Son 2 haftada oynanan maçşarda sergilenen performanslar Okan Buruk tarafından tepki ile karşılandı. Buruk, öz eleştiri yaparken bazı isimlerinde uyarılması yönünde kararlar aldı. İşte gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek.
2-1'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Buruk gece geç saatlere kadar mesai harcadı.
90 dakika sonunda düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yapan ve 'hatalıyım' diyen Okan Buruk, bu skorun gerekçelerini ve ekip olarak hatalarını sıralarken, alacağı tedbirlerin de ip uçlarını verdi.