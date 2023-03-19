Süper Lig'de son olarak Honyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da moral bozmak yok.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İspanyollardan flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...
Son olarak Konyaspor'a 2-1 mağlup olan galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları yeni sezon başlamadan bitirilmek isteniyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur bu noktada çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İspanyol basını ise bu konu hakkında flaş James Rodirguez iddiasında bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Cem ÇAKIR)
Süper Lig'de son olarak Honyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da moral bozmak yok.
Konya dönüşü taraftarından yoğun destek alan sarı-kırmızılılarda çalışmalar devam ediyor.
Galatasaray milli aranın ardından iç sahada Adana Demirspor'u konuk edecek.