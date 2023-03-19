GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İspanyollardan flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

Son olarak Konyaspor'a 2-1 mağlup olan galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları yeni sezon başlamadan bitirilmek isteniyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur bu noktada çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İspanyol basını ise bu konu hakkında flaş James Rodirguez iddiasında bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Cem ÇAKIR)