Konyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelirken Ahmet Oğuz ve Dubois arasındaki pozisyon gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı ve sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi.

15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak sarı-kırmızılıların beklediği kararı çıkmadı. VAR'dan uyarı gelmemesi de sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o pozisyon...

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.