Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı ve sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi.
15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak sarı-kırmızılıların beklediği kararı çıkmadı. VAR'dan uyarı gelmemesi de sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte o pozisyon...
NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.