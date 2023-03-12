Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Galatasaray Nef, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Galatasaray Nef'te 21 sayıyla Dylan Ennis oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray Nef ligdeki 9'uncu galibiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 12'nci yenilgisini aldı.

MAÇ NOTLARI

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

GALATASARAY NEF: McGee 3, Sadık Emir Kabaca 14, Mahir Ağva, Ristic 14, Caloiaro 3, Russell 10, Ennis 21, Muhaymin Mustafa, Göksenin Köksal 6

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 2, Starks 19, Ercan Osmani 3, Can Korkmaz 3, McCullough 8, Canberk Kuş, Mooney 11, Doğuş Özdemiroğlu 4, Hakan Sayılı 4, White 11

1'İNCİ PERİYOT: 4-19

İLK YARI: 27-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-48

5 FAUL: 39.13 Olaseni (Darüşşafaka Lassa)