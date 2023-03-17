Galatasaraylı futbolcular golden sonra Ahmet Çalık'ı unutmadı
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 31. dakikasında sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. İşte o görüntüler...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 20:40
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 31. dakikasında sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.