Galatasaraylı futbolcular golden sonra Ahmet Çalık'ı unutmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 31. dakikasında sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. İşte o görüntüler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 20:40