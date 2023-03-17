Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 14 maçı da kazanan lider, Konya'da 3 puanı alarak sariyi sürdürmek ve rekorunu geliştirmek istiyor. İşte zorlu maçta Okan Buruk'un muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, bugün Konya deplasmanından galibiyetle dönüp puan farkını 12'ye çıkartmak ve ezeli rakibini baskı altına almak istiyor. Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 17 galibiyet aldı. Fotomaç'ın derlediği haberde sarı- kırmızılılar, Konyaspor karşısında da bu seriyi devam ettirmek istiyor. En son 23 Ekim 2022'de Alanyaspor'la berabere kalan Aslan, daha sonra çıktığı tüm maçları kazandı.



3 ÖNEMLİ EKSİĞİ BULUNUYOR

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Cimbom bugün de sahadan galibiyetle ayrılıp üst üste en çok maç kazanan takım rekorunu yenilemek istiyor. Bu arada Galatasaray'da 3 önemli futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Midtsjö, henüz hazır olmayan Dries Mertens ve cezalı Nelsson karşılaşmada yer alamayacak.



BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Galatasaray önemli bir fikstür avantajı da yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip kalan 10 maçının sadece 3'üne İstanbul dışında çıkacak. Bugün Konya'ya gidecek olan Cimbom, Alanya ve Ankaragücü maçlarıyla seriyi tamamlayacak.



KONYA'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor'da işler iyi gitmiyor. Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut yerine göreve getirilen Stanojevic yönetiminde değil galibiyet almak gol dahi atmayı başaramadı.



DEPLASMANDA ÇOK RAHAT

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi deplasmanda aldığı başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak dış sahada Kayseri'ye yenilen sarı-kırmızılı kulüp, daha sonra oynadığı üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.

KAAN AYHAN SAHNE ALIYOR



Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı takımla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Kasımpaşa karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Victor Nelsson, takımını Konya'da yalnız bırakacak. Okan Buruk, Nelsson'un yerine Kaan Ayhan'ı ilk 11'de oynatacak.

ZANIOLO MU BARIŞ MI?

Okan Buruk, hücum hattında Mauro İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Rashica'ya görev verecek. Mertens'in yerine oynayacak isim konusunda ise kararsızlık yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Zaniolo ve Barış Alper arasındaki tercihi maç saatinde belli olacak.



İLK KEZ RAKİP OLACAK

Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı bugün ilk kez Konyaspor'a rakip olacak. Konyaspor altyapısından yetişen ve yıllarca yeşil-beyazlı formayı giyen başarılı futbolcuyu taraftarların tribünlere çağırması bekleniyor.



LİGDE 60 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray 60 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puanla 8. sırada. Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.



KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde 10 maçta da kalesini gole kapadı.



3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada İstanbul'da oynanacak Kayseri maçında cezalı duruma düşecek.

2 TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ;

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Zaniolo, Kerem, Rashica, Icardi