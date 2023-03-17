Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Victor Nelsson cezalı ama kaliteli bir kadromuz var. Diğer bölgelerde seçimlerimiz oldu. Lucas Torreira'nın hastalığı vardı, onunla görüştük ve oyunun devamında kullanacağız. Nicolo Zaniolo %100 olarak hazır değil. Onunla da konuştuk, sonra girmek istedi. Burada anmamız gereken Ahmet Çalık var. Her zaman aklımızda. Hem Konyaspor hem de Galatasaray forması giymiş, üzerimizde büyük bir iz bırakmış bir oyuncu. Onu da buradan bir kez daha anmak istiyorum.

Birçok oyuncumuz milli takıma gitti. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da daha önce Milli Takım'a gitti, aday oyuncular. Milli Takım'ın kritik iki maçı var, gönlümüz onlarla. İnşallah iyi başlarız. Milli Takım'a hizmet etmek için de bu takımlar var.

Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda olacak. Cumartesi günü açıklanacak. Takımla, seyirciyle, ülkemizle çok çabuk bir bağ kurdu. Çabuk alıştı. Bütün oyuncularımız ülkemizle bağ kurdu. Türk futbolunu beğeniyorlar, mutlular. Karakterli oyunculara…"