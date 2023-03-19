Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan yıldız futbolcu, kariyeri, performansı, kaptanlığa getirilmesi, takım arkadaşlarıyla ilişkileri ve milli takımla ilgili düşünceleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan transfer sözleri! "5 büyük lig..."
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk şansını değerlendiren milli oyuncu, geleceği hakkında da konuştu. Kerem, Avrupa'da forma giymek istediğini de belirtti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu transfer hayali hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Kerem Aktürkoğlu: Ailemin benimle gurur duyduğunu her an hissediyorum. Onların desteğini hissetmediğim bir an yok. Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum.