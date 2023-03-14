Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan Alvaro Morata bombası! Transferde Icardi detayı
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılarda yeni sezonda forvet hattına sürpriz bir transfer gelebilir. İspanyol basınında yer alan habere göre Cimbom, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü santrforu Alvaro Morata için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan son olarak ligin 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Cimbom'un galibiyet sayısı yeni transferi Nicolo Zaniolo'dan geldi.