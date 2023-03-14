Galatasaray'dan Alvaro Morata bombası! Transferde Icardi detayı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılarda yeni sezonda forvet hattına sürpriz bir transfer gelebilir. İspanyol basınında yer alan habere göre Cimbom, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü santrforu Alvaro Morata için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2023- 06:40