Galatasaraylı Lucas Torreira'nın hesabı hacklendi!

Galatasaray'da takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabı hacklendi. Uruguaylı yıldız, bir süre sonra hesabına geri kavuştu ve açıklama yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2023- 11:31