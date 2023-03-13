Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabının hacklendiğini duyurdu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı Lucas Torreira'nın hesabı hacklendi!
Galatasaray'da takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabı hacklendi. Uruguaylı yıldız, bir süre sonra hesabına geri kavuştu ve açıklama yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.03.2023- 11:31