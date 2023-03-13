Cimbom'a Firmino'da kötü haber!
Gerçekleri tarih yazar tarihi de Buruk!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
G.Saray'da beklenen ayrılık!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Toroğlu: Kul hakkı yiyorsunuz! Toroğlu: Kul hakkı yiyorsunuz! 00:21
Şenol Güneş'ten oyuncularına övgü Şenol Güneş'ten oyuncularına övgü 00:21
Beşiktaş galibiyete kanatlandı! Beşiktaş galibiyete kanatlandı! 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Fırtına evinde esti gürledi! Fırtına evinde esti gürledi! 00:21
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer... F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer... 00:20
Daha Eski
Gönderilecekti! Takımın vazgeçilmezi oldu Gönderilecekti! Takımın vazgeçilmezi oldu 00:20
İtalya'da Zaniolo çılgınlığı! "Tanıtımını golle yaptı" İtalya'da Zaniolo çılgınlığı! "Tanıtımını golle yaptı" 00:20
Jesus için Portekiz'den bomba iddia! Jesus için Portekiz'den bomba iddia! 00:20
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın kilit oyuncusu" Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın kilit oyuncusu" 00:20
Ghezzal'ın son durumu belli oldu! Ghezzal'ın son durumu belli oldu! 00:20
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri 00:20
SON DAKİKA