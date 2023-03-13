Sezona büyük bir yapılanmayla başlayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'i ise Ligue 1 temsilcisi Nantes'a kiralık olarak göndermişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed için resmi açıklama! Satın alma opsiyonu...
Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı ve sezon başında Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'in, 5.75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Mısırlı oyuncunun bonservisinin alınıp alınmayacağı merak edilirken, Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'den açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımın kasasına bu kiralamadan 250 bin Euro girerken, satın alma opsiyonu ise 5.75 milyon Euro olarak belirlenmişti.
Mısırlı yıldızın opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına merak edilirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.