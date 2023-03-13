GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan 3 yıldıza kanca! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Galatasaray, devre arasında da hamlelerini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanan sarı-kırmızılı takım, 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı. Cimbom'da forma giyen yıldızlar için transfer iddiaları ortaya atılırken, son iddia ise İtalyan basınından geldi. Habere göre Serie A devi, Cimbom'dan 3 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o oyuncular ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)