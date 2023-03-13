Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek serisini 14 maça çıkardı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...
Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı Nicolo Zaniolo'nun golü ile 1-0 mağlup etti. 3 puanı kazanan sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'u kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk, sarı kart cezalısı olan yıldız oyuncunun yerine o isme şans verecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.03.2023- 06:40
Ancak bu karşılaşmada sarı kart gören Victor Nelsson cezalı duruma düştü.
Böylece Nelsson-Abdülkerim Bardakcı tandemi bozuldu.