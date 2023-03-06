Cimbom bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Mauro Icardi harekatı! Taraftarlardan Wanda Nara'ya baskı
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, yönetim bu konuda harekete geçti. İşte Fransız ekibine yapılacak teklif... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Aslan'ın ana hedeflerinden birisi taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek.
PSG'den 1 sezonluğuna kiralanan Arjantinli yıldız maçlar bittikten sonra Fransız kulübüne dönmek zorunda.