Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. NEF Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kasımpaşa: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.