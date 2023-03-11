Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir havayla girdi. Dursun Özbek ve Erden Timur'un yönetimi devralmasıyla birlikte atağa kalkan sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını bir bir renklerine bağladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un hücum hattı dikkat çekiyor!
Galatasaray'da sergilenen futbol ve alınan sonuçların ardından keyifler yerinde. Sarı-kırmızılılarda özellikle hücum anlamındaki istatistikler dikkat çekti. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Bu sezon, geçtiğimiz yılların aksine sarı-kırmızılıların tarihinin en zengin hücum hattı oluşturuldu. İşte o isimler...
NICOLO ZANIOLO
Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayan genç yıldız sarı-kırmızılı takımın en gözde oyuncusu oldu. Son olarak Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında top koşturan genç oyuncu performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.