5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti.
GALATASARAY HABERİ | Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! O maçta kalede
Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçında sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Uruguaylı eldivenin dönüş tarihi belli oldu. | Galatasaray haberleri
Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.
20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera'nın tedavisi sona erdi.