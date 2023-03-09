Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Üçerli grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
📸 Galatasarayımız, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. #GSvKAS pic.twitter.com/w5287X7k6B— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 9, 2023