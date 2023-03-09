Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2023- 15:31