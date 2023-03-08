Galatasaray, bugün NEF Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray hazırlıklarını NEF Stadyumu’nda sürdürdü!
Galatasaray, NEF Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.03.2023- 18:52
Galatasaray, bugün NEF Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.