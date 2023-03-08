Galatasaray, bugün NEF Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

