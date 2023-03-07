Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın futbolcularına da teklif gelmeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ | İtalyanlardan Nelsson harekatı! Dikkat çeken Merih Demiral detayı...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Victor Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı. Bu harekatta milli stoper Merih Demiral detayı da var. | Galatasaray haberleri
Daha önce İspanyol temsilcisi Sevilla'nın uzun süre transfer etmek için uğraştığı Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'a, bu kez de İtalya'dan bir talip çıktı.
Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre; milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Victor Nelsson'u gündemine aldı.