Nereden nereye! İşte Galatasaray'ın bir yıllık değişimi

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, yaptığı transferlerle kadrosuna güç kattı. Sezon başında Icardi, Oliveira ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, devre arasında ise dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Sarı-kırmızılı ekipteki bir yıllık değişim ise göze çarptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 06:40