Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı.
Nereden nereye! İşte Galatasaray'ın bir yıllık değişimi
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, yaptığı transferlerle kadrosuna güç kattı. Sezon başında Icardi, Oliveira ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, devre arasında ise dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Sarı-kırmızılı ekipteki bir yıllık değişim ise göze çarptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Alanya'da 1 gole imzasını koyan İtalyan yıldız, İstanbulspor maçında önce gol atıp sonra Dubois'e gol pası verdi. Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi.
Arjantinli golcü de sorunlu imajla geldiği Florya'da tesis personelinden takım arkadaşına kadar herkesle kaynaşmış ve kalitesini sahaya yansıtmıştı.