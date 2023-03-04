İstanbulspor ile Galatasaray, gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı yardım maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Icardi, Zaniolo, Rashica, Oliveira, Torreira gibi isimlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray canlı maç hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

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İstanbulspor ile Galatasaray, gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı yardım maçında karşı karşıya geliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarının sarılması için tek yürek olan futbol dünyası, bu kez de İstanbulspor ile Galatasaray'ın depremzedeler için yaptığı karşılaşmaya tanıklık edecek. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS'tan canlı yayınlanması bekleniyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.