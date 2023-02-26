Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle Süper Lig maçları ertelenirken Galatasaray da Alanyaspor ile bir hazırlık maçına çıkma kararı almıştı. Bu kapsamda taraftarlar da maça dair ayrıntılı bilgileri araştırıyor... Detaylar haberimizde...

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ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray HAZIRLIK MAÇI 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de oynanıyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor Galatasaray maçı TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Alanyaspor: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.

Galatasaray: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia.