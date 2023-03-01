Galatasaray'ın Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a ilgisi devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Arsen Zakharyan'dan vazgeçmiyor! Yönetimden flaş hamle
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeniden Arsen Zakharyan sesleri yeniden yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Rus futbolcunun ailesini ikna etmek için çok sayıda önemli ismi devreye soktu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yapmıştı.
Yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna olmayınca transfer askıda kalmıştı.