GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan gelecek planı! Temaslar başladı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu 3 isimle güçlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda şampiyon olacak kadroyu güçlendirmek isterken, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 06:40