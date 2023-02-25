Cimbom bir yandan bu sezon şampiyonluğu isterken diğer taraftan gelecek yılların kadrosunu oluşturmak için çabalıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan gelecek planı! Temaslar başladı
Devre arası transfer döneminde kadrosunu 3 isimle güçlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda şampiyon olacak kadroyu güçlendirmek isterken, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların geniş listesindeki isimlerden biri Adam Karabec.
Hem 10 numara hem de merkez orta sahada görev yapabilen Çek futbolcu için Sparta Prag ile görüşmeler start aldı.