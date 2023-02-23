Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.
Galatasaray'a İtalyan eldiven! Transferde Zaniolo tarifesi
Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, İtalya Ligi takımlarından Verona'da forma giyen Lorenzo Montipo'yu listesine aldı. Cimbom bu transferde Nicolo Zaniolo tarifesi uygulayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda öncelik yerliye verilmişti ancak transferde istenen sonuç çıkmadı.
Devre arasında Günay Güvenç ve Erce Kardeşler için nabız yoklayan Aslan, beklediği geri dönüşü alamadı.