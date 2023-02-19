Cumhuriyetin 100. yılında şamypiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni hedef Paulo Dybala! Serbest kalma maddesi...
Devre arası transfer dömeninde 3 önemli takviye yapan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak gündemine Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı aldı. Roma'da forma giyen oyuncunun serbest kalma maddesi ortaya çıktı. Cimbom gözünü Dybala'ya çevirdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Ligde 12 maçtır kazanan Aslan, transferde kolları sıvadı.
Ara transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Cimbom çalışmalarını sürdürüyor.